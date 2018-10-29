THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı

Gaziosmanpaşa'nın Hürriyet Mahallesi'nde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklanarak yaralandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:52
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı

Gaziosmanpaşa'da kavgaya müdahale eden bir polis memuru bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki pastaneye gelen bir kişi, iş yeri sahibiyle kavga etti.

Başka kişilerin de karışmasıyla büyüyen kavgaya, olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, kavga edenleri ayırmaya çalışan polis memuru Y.T. bacağından bıçakla yaralandı.

4 kişi gözaltına alındı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu özel bir hastaneye götürdü.

Bölgeye gelen aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi ise kavgaya karıştığı gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:52
  1. Gaziosmanpaşa
  2. polis bıçaklandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor
    1. Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor
    2. Yol verme tartışmasında silahlar..
    3. Hapları bırak gülümse
    4. Boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
    5. Brezilyalı futbolcu öldürüldü!
    6. İşte İstanbul Havalimanı'ndan ilk..
    7. Gözleriniz kan çanağı olduysa...
    8. Gözlük merceği ilk defa...
    9. Yolcu kapasitesi 200 milyona kadar..
    10. Nefse yenik düşmek soluğumuzu kesiyor!
    11. CNN'e şüpheli paket gönderildi!
    12. İstanbul Yeni Havalimanı'na Devlet..
    13. Avrupa ülkeleri Türk Akımı'na..
    14. Hollanda basınından Cocu yorumu:..
    15. Putin'den kritik Suriye kararı!..
    16. Suriye'de yasaklı beyaz fosfor..
    17. Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!
    18. 3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    19. Irak'ta katliam gibi kaza! Çok sayıda..
    20. Yeni havalimanının adı belli oldu:..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?