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Gündem Kavgada silahlar patladı! 2 ölü 1 yaralı
Gündem

Kavgada silahlar patladı! 2 ölü 1 yaralı

Çekmeköy'de taraflar arasında yaşanan kavga sırasında silahlar patladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:35:00 -
Kavgada silahlar patladı! 2 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Çekmeköy'deki olay, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesi içinde bulunan iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, S.M. ile Ö.F.Z hayatını kaybetti, O.Ö de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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