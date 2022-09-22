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Aktüel Kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Aktüel

Kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 20:35:00 -
Kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Güzeller Mahallesi 928 Sokak'ta A.A. ile F.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

A.A. tarafından bıçaklandığı ileri sürülen yaralı F.C. için çevredekiler tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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