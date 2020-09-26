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Aktüel Kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı
Aktüel

Kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı

Bolu'da iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen güvenlik güçlerine, alkollü olduğu öğrenilen kişiler saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:27:00 -
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı

Bolu'da kavga ihbarı alarak olay yerine giden polis ekiplerine düzenlenen saldırı sonucu 2 polis ve 3 bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktığı haberini alan yunus ekipleri ve mahalle bekçileri bölgeye geldi.

Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik güçlerine sarhoş olduğu tespit edilen kişiler saldırdı.

Bıçağın da kullanıldığı saldırıda 2 polis ve 3 mahalle bekçisi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Yaralı ekiplerin yardım istemesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen takviye ekipleri kavgayı ayırdı ve 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, polis ekipleri tarafından rapor alınması için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Birimi Acil Servisine götürüldü.

Kavgaya müdahaleleri sırasında yaralanan 2 polis memuru ve 3 mahalle bekçisi de rapor almak üzere aynı hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin sağlık durumuyla ilgili haber almak isteyen 2 kişi hastanenin önüne gelerek polis ekipleriyle tartıştı.

Ekiplere direnen ve alanı terk etmeyen 2 kişi hastane önünde gözaltına alındı.

Öte yandan kavga sırasında yaralanan zanlılardan biride aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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