0553 313 94 23

Kavçak: “Rakibimiz oynatmamaya gelmişti”

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, “2 puan kaybettik, bunu telafi etmeye çalışacağız.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:17
Kavçak: “Rakibimiz oynatmamaya gelmişti”

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, “2 puan kaybettik, bunu telafi etmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz" dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisarspor, evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, bekledikleri gibi zor bir maçın geride kaldığını söyledi. Sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Kavçak, "Rakibimiz oynatmamaya gelmişti, sahada onlar daha agresiflerdi. Rakibimizin 10 kişi kalmasından sona risk aldık. Gol gelmeyince stres etki yapmaya başlamıştı. 2 puan kaybettik, bunu telafi etmeye çalışacağız. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, bu ligde var olmaya çalışacağız" dedi.


Maçın son dakikalarında yaşadıkları pozisyonun penaltı olduğunu vurgulayan Kavçak, VAR’a gidilmesine rağmen penaltılarının verilmediğini vurguladı.


Takımda bir moral bozukluğu ve inançsızlık olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kavçak, “İnançsızlık değil ancak ikinci yarıda ilk 4 maçımızı kaybetmemiz olumsuzluklar oluşturdu. Hafta içinde oyuncularla konuştuğumuzda, daha önceki yıllarda da bu potada kaldığımızı ve aldığımız başarılarla rahatça kurtulduğumuzu ve yine yapabileceğimizi söyledik. Bugün bir galibiyetle tekrar bir ışık yakıp gerisini getirmek istiyorduk ama olmadı. Oyuncularım çok uğraştı, elinden gelen her şeyi yaptı. Yine de her şey bitmiş değil, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu..
    3. Antalyaspor’da Başakşehir için son..
    4. Kaplan: “Aldığımız 1 puan bizim için..
    5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,..
    6. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı..
    7. Fatih’te çöken binanın enkazı drone..
    8. İstanbul'da dev operasyon! Tüm yollar..
    9. Başkan Çerçioğlu, Umurlu’da seçim..
    10. İzdihamdan ilerleyemeyen İmamoğlu,..
    11. Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü
    12. Hastane inşaatından düşen Afgan..
    13. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    14. Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    15. Mehmet Öz kimdir kaç yaşında? Mehmet..
    16. Pitbull, yaşlı adama dehşeti yaşattı!
    17. Eğitimcilerin 3600 ek gösterge talebi
    18. Karaköprü’de engelli parkı yapılacak
    19. Gökkuşağının eşsiz manzarası görenleri..
    20. Hüseyin Gülerce kemik kadroyu..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü