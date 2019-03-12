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Kavak’ta şantiye binası fabrika oluyor

Kavak Belediyesi, şantiye binasını fabrikaya dönüştürme kararı aldı.

12 Mart 2019 Salı 14:10
Kavak’ta şantiye binası fabrika oluyor

Kavak Belediyesi, şantiye binasını fabrikaya dönüştürme kararı aldı. Başkan Sarıcaoğlu, “Benim için şantiye değil gençlerimiz önemli” dedi.

 

Daha fazla gence iş imkânı sağlamak isteyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçe merkezinde 5 bin metrekare alana kurulu belediye şantiye binasını gençlere istihdam kapısı olsun diyerek tekstil fabrikasına tahsis etti.

 

Göreve geldiği 2004 yılından buyana işsizlikle mücadele ettiğini ve bu sorunu açmak için girişimcileri ilçeye davet ettiklerini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, “Yıllar süren bu çalışmaların meyvesini yatırım olarak aldık ve bugün geldiğimiz noktada Organize Sanayi Bölgemizde yüzde yüz oranında bir doluluk var. Bölgede kurulu 26 fabrika hem ekonomiye katkı veriyor hem de 600 dolayındaki gencimize iş sağlıyorlar” diye konuştu.

 

Bundan sonra ki önceliklerinin Kavak 2. Etap Organize Sanayi Bölgesini (OSB) hayata geçirerek bölgedeki işsizlik oranını sıfıra indirmek olduğunu kaydeden Sarıcaoğlu, yeni OSB için 500 dönümlük bir alan üzerinde çalışmalara devam ettiklerini anlattı. Üreten ve istihdam sağlayan yatırımcının her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Sarıcaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Kavak’ta göreve geldiğimizde ilk olarak işsizlikle savaş başlattık. Bunun için gerçekten büyük mücadeleler verdik. Girişimcilere yaptığımız tanıtımlar, davetler ve sağladığımız desteklerle 5 yıl içinde Organize Sanayi Bölgemizde tam doluluk hedefine ulaştık. Şu an 2. Etap OSB için çalışmalar devam ediyor en kısa sürede de tamamlanacak. Ama bu süreçte de yatırımların sürmesi ve daha çok insanlarımıza iş imkânı amacıyla 19 Mayıs Mahallemizdeki belediye şantiye binamızı bir tekstil firmamıza tahsis ettik. Bizim için önemli olan gençlerimize iş ve aş imkânı sağlamak. Alınan bu karar ile 250- 300 insanımız daha işe ve ekmeğe kavuşmuş olacak.”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:10
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