Katrancı Mehmet yağlı güreşlerinde Dağdeviren şampiyon

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Göbel’li Katrancı Mehmet Pehlivanın anısına 2.si düzenlenen Yağlı Güreşleri düzenlendi. Kıran kıran geçen güreşlerde finallerde Hasan Cengiz’i yenen Ertuğrul Dağdeviren güreşlerde Başpehlivan oldu.

Susurluk’un Göbel Mahallesi’nde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, güreş severler de heyecanlı anlara şahit oldu. Göbel’de yapılan Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı Ertuğrul Dağdeviren kazanırken, diğer Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçileri de önemli derecelere imza attı. Göbel’de düzenlenen güreşlere Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren, Tanju Gemici, Sermest Bulut, İsmail Erkal, Hüseyin Demir, Ali Altun, Ramazan Bircan, Hasan Cengiz, Onur Şenel, Hasan Zeybek, Hüseyin İyican ve Mustafa BaşdemirBaşpehlivanlık için er meydanında güreşmek için yerlerini aldılar. Başpehlivanlık güreşlerini ilk turunda Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu’yu yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Ertuğrul Dağdeviren, finalde Hasan Cengiz’in rakibi oldu. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin 20. dakikasında yaptığı oyunla rakibinin yenmeyi başaran Ertuğrul Dağdeviren, güreşlerin başpehlivanı oldu.

Göbel’de düzenlenen güreşler öncesi protokol üyeleri ile güreşlere katılan sporcular Katrancı Mehmet Pehlivan’ın kabristanını ziyaret ederek, kabri başında dua ettiler.Göbelde düzenlenen yağlı güreşlere eski Kırkpınar Baş Pehlivanları Sabri Acar, İbrahim Gümüş, Kadir Birlik ve Ahmet Taşçı yetiştirdikleri genç güreşçileri izlemek üzere Göbel’e geldiler. Güreşlere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe emniyet Müdürü Cemil Kestane, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Kılıç ve çok sayıda güreş sever katıldı.