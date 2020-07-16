Katolik olmayanı içeri bile almıyorlar

Endülüs Emevileri döneminden kalan ve halihazırda farklı amaçlarla kullanılan İspanya’daki İslam eserlerinin en önemlilerinden biri olan Kurtuba Ulu Cami, yıllardır sadece Katoliklerin ibadetine açık tutuluyor. İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan Kurtuba Ulu Cami’nin işlevi, Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılıp cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili yurt dışındaki bazı çevrelerden gelen karşıt görüşlerin ikilemini gözler önüne seriyor.

784 yıldır işgal altında

Endülüs Emevi Devleti döneminde, 786-988 yıllarında kademeli olarak inşaatı yapılan ve bir dönem dünyanın en büyük camisi olan Kurtuba Ulu Cami, 1236’da kentin Kastilya Krallığı’nın eline geçmesiyle ilk önce Katolik Kilisesi’ne, ardından da 16. yüzyıla kadar katedrale dönüştürüldü. Zaman içinde tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen Kurtuba Ulu Cami’nin minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapıldı.

UNESCO müslümanlara kör

UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren ve Kurtuba Camii (Katedrali) olarak adlandırılan bu önemli eser, bir yandan anıt statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor, diğer yandan da kilise bölümünde belirli günlerde ayinler düzenlenmek üzere sadece Katoliklerin ibadetine açılıyor.

Sadece Kurtuba değil

İspanya’daki Müslüman toplumu Kurtuba Ulu Cami’nin ibadete açılması için zaman zaman taleplerde bulunsa da herhangi bir karşılık bulamıyor. İspanya’da bu tip örnekler oldukça fazla bulunurken, pek çok cami veya İslam eserinin halihazırda farklı amaçlarla kullanıldığı biliniyor. İşte onlardan birkaçı: El Hamra Sarayı’nın içindeki cami, Masyid El Murabitin Camii, Almohade Camii, Bab al Mardum Camii, Tornerias Cami.