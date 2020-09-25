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Gündem Kato’da iki günde 8 terörist öldürüldü
Gündem

Kato’da iki günde 8 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Kato Jirka bölgesinde süren Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında önceki gün 4 teröristin imha edilmesinin ardından dün de 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:03:00 -
Kato’da iki günde 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

28 yıllık terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı dün 1 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu da duyurdu. Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.

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