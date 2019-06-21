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Katliamcıdan kan donduran sözler! 'Bütün cezaevini haraca bağladım'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliamında 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla bugün yargılanmaya başlayan Volkan Bayar, mahkeme salonunda alaycı bir üslupla "Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler. (Hakime) sen benim hayatımı bitireceksin. Ben konuşmayacağım. Avukat istemiyorum. Çocuklarım çoktur, ellerinden öper, bütün cezaevini haraca bağladım hakimem, sen beni dinle" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:08
Katliamcıdan kan donduran sözler! 'Bütün cezaevini haraca bağladım'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesi sonucunda tutuklanan öğretim görevlisi Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Yağan’ın ’ağırlaştırılmış müebbet’ istemi ile yargılandığı dava başladı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 16 müşteki bulunurken, 33 tanık da dinlenecek. Emniyet güçleri mahkeme salonu ve adliye içinde geniş güvenlik önlemleri alırken, tutuklu sanık Volkan Bayar Kocaeli F tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar ise duruşma salonunda davaya katıldı.

"Cezaevini haraca bağladım"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Volkan Bayar, savunmasında 'Eskişehir'e kucak dolusu sevgiler' diyerek başlarken, "Eskişehir’e kucak dolusu sevgiler. (Hakime) sen benim hayatımı bitireceksin. Ben konuşmayacağım. Avukat istemiyorum. Çocuklarım çoktur, ellerinden öper, bütün cezaevini haraca bağladım hakimem, sen beni dinle" ifadelerini kullanmasının ardından kapı ve duvara kafa attı. Gardiyanlar duruma müdahale ederken, Volkan Bayar kelepçelenerek SEGBİS odasından çıkartıldı.

Olay

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:08
  1. Kocaeli
  2. Eskişehir
  3. volkan bayar

YORUM YAZ

  • ademadem24 dk önce
    Devlet aciz olmamalı katil mahkemeye posta koyuyor gazete manşet atıyor zehirleyin gebertin beslemenin kimseye faydası olmaz
  • Serhat Serhat 37 dk önce
    Yerin üstünde iken akıllanan azdır, yerin altına giripte aklı başına gelmeyen, çaresiz yoktur.
  • AliAli53 dk önce
    Neden bu iti yaka paça mahkeme salonuna getirmiyorlarda öyle uzaktan bağlanıp tehditler savurmasına izin veriyorlar?
  • Mesut SarpMesut Sarp58 dk önce
    öğretim görevlisi müsveddesi ! Volkan Bayar. Ulan  sen böyle mi gencleri egittin, sana diploma verip görevlendirenlerin Allah müstahakini versin !

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