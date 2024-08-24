  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin gizli savaşı! MHP duruma sert tepki gösterdi

Helal olsun Diyarbakırlı... Milyoner'e damga vuran genç bakın ne kadar kazandı!

"CHP ne iş yapar" diye soran İzmirli yok mu? Belediye yatsın bakanlık yapsın

O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

Telefonda hikaye dışarıda içkili eğlence! 'Kırık topuklu' Özgür efendi fena yakalandı

Böyle yalan ne görüldü, ne duyuldu! Bunların tek kaynağı mabatları! Sallayabildikleri kadar sallıyorlar

7/24 Polis Özel Harekat! Nefes kesen tatbikat

Araplar Ruslar derken şimdi de onlar: Ultra lüks daireler kapış kapış gidiyor!

Bu nasıl bir ikiyüzlülük, bu nasıl bir utanmazlık? Nedim Şener resmen çileden çıktı

Verdiği kanun teklifleriyle ses getiren HÜR DAVA Partisi Akit Medya’da! Siyonistlere ve sapkınlara ‘dur’ denilsin
Gündem Katliam gibi kaza
Gündem

Katliam gibi kaza

Yeniakit Publisher
2024-08-24 15:35:00 - 2024-08-24 15:37:12
Katliam gibi kaza

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan biri çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23