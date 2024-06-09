Katiller birbirine girdi! Netenyahu'dan Savaş Kabinesi'nden istifa eden Gantz'a cevap
İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün istifa kararını Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'a cevap verdi.
Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmü 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, siyonistlerin savaş kabinesi dağılmaya başladı.
Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz bugün Savaş Kabinesi'nden istifa ettiğini açıkladı.,
Öte yandan Gantz'ın ardından İsrail Savaş Kabinesi üyelerinden eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da istifasını duyurdu.
Katil Netenyahu, kendisine "erken seçim" çağrısı da yapan Gantz'ın kararını X hesabından değerlendirdi.
Netenyahu, Gantz’ı “istifa kararını doğru zamanda almamakla” eleştirdi.
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Netanyahu, soykırımını "varoluşsal bir savaş" sözleriyle değerlendirdiği mesajında şunları söyledi:
“Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.”
Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.