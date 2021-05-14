Katiller, alçaklar, siyonist soysuzlar! 2 yaşındaki İbrahim’i de şehit ettiler
Terör ülkesi İsrail Gazze’ye saldırmaya devam ediyor: 2 yaşındaki İbrahim de şehit oldu!
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney bölgesindeki Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu El-Rentisi ailesinden, aralarında 2 yaşındaki İbrahim El-Rentisi ile birlikte 3 kişi şehit oldu. İbrahim'in babası İsrail'e tepki göstererek üzüntü yaşadı
Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamdan ajanslara yansıyan son fotoğraflar şu şekilde: