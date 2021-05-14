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Dünya Katiller, alçaklar, siyonist soysuzlar! 2 yaşındaki İbrahim’i de şehit ettiler
Dünya

Katiller, alçaklar, siyonist soysuzlar! 2 yaşındaki İbrahim’i de şehit ettiler

Terör ülkesi İsrail Gazze’ye saldırmaya devam ediyor: 2 yaşındaki İbrahim de şehit oldu!

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:29:00 - 2021-05-14 18:36:42
Katiller, alçaklar, siyonist soysuzlar! 2 yaşındaki İbrahim’i de şehit ettiler

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney bölgesindeki Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu El-Rentisi ailesinden, aralarında 2 yaşındaki İbrahim El-Rentisi ile birlikte 3 kişi şehit oldu. İbrahim'in babası İsrail'e tepki göstererek üzüntü yaşadı

 Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamdan ajanslara yansıyan son fotoğraflar şu şekilde:

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