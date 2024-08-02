Katilin suç ortağı haçlı Batı

Buğra Kardan İstanbul

Konu insan hakları, hukuk ve demokrasi olunca mangalda kül bırakmayan bu ülkeler, katil Netanyahu yönetiminin İsmail Heniyye’yi şehit etmesi karşısında üç maymunu oynadı. ABD, İsrail’i müdafaa ederken, AB sessizliğe gömüldü. İçerideki fonlu medya, STK’ların da Haniyye’yi katleden İsrail’in avukatlığına soyunması infiale yol açtı.

İsrail, ileri karakolları

Tezatlar dünyasını akit’e değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel, şunları söyledi: “Batı İsrail’i, o da Batı’yı kullanıyor. Onun için ABD ve Avrupa’dan katliamlara ses gelmiyor. Doğal olarak Batı’nın hak hukukla ilgili söylemleri samimi bulunmuyor. İsrail’i ortaya çıkaran Batı’nın bizzat kendisidir. İngiltere, İsrail devletinin temelini atmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın akabinde de İsrail’i destekleme görevini Amerika üzerine almıştır. İsrail’le İslâm ülkelerinin bir araya gelmelerini önlemek amaçlanmaktadır. Yani bir nevi bölgede ileri karakol olarak konumlandırmaktadır. Batı ülkelerinde ise Yahudi lobileri kuvvetlidir.

Hukuk insan hakkı lafta

“İsrail, arz-ı mevud projesini tatbik etmektedir. Batı’nın hukuk ve demokrasi konusunda samimi olmadığı açıktır. Batı’nın ‘halklar kendilerini yönetsin’ ilkesini soft güç olarak kullandığı, bunun üzerinden hakimiyet tesis ettiği nettir. Hukukun zayıfları korumaya, kuvvetlinin elini bağlamaya başladığı noktada da Batı bambaşka bir tutum takınmaktadır. Hukuku rafa kaldırma yoluna gitmektedir. Onun için Batı’nın hak hukuk sloganlarını satın alan yok.”

Siyaset bilimci Yılmaz Altunsoy ise şu görüşleri paylaştı: “Filistin’de, Gazze’de karşı karşıya kaldığımız olayları ele aldığımızda anlıyoruz ki katil Netanyahu’nun Amerikan kongre üyelerince ayakta alkışlanması Batı’nın çifte standart uyguladığının ve aslında insani değere sahip olmadığının ispatı mahiyetindedir. Uluslararası Adalet Divanı’nın tutuklanmasına hükmettiği Netanyahu’nun dünyanın en güçlü ülkesinde elini kolunu sallayarak yaptığı mezalimi anlatması da küresel sistemin çöktüğüne işaret etmektedir.

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Netanyahu çok pervasız

“İsrail’in gözünün döndüğünü ve kural tanımaz vaziyette önünde engel olarak gördüğü her şeyi yakıp yıktığını göstermektedir. Küresel sistemden çekinmemektedir. Bu da Netanyahu’yu pervasızlaştırmaktadır. Netanyahu, Ortadoğu’yu kana bulama niyetini ileri taşıma düşüncesindedir. İlk aşamada Lübnan’ı işgal etmeyi ardından Suriye’yi ele geçirmeyi ve nihayetinde Türkiye hudutlarına dayanmayı planlamaktadır. İsrail’in Türkiye’ye PKK/PYD üzerinden saldırma fikri var. Bölgesel savaşa götürmektedir. Şerden hayır çıkar. BM, NATO, AB gibi yapıların kendilerine çalıştıkları ve dünyada yeni kutuplaşmalar görülmüştür.”