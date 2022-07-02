Katılım Emeklilik’e Brandverse’ten altın ödül

Faizsizlik ilkesiyle çalışan Katılım Emeklilik, bir ödül daha aldı. Şirket, Brandverse Awards’ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nün ‘Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası’ dalında altın ödüle lâyık görüldü.

Analtik inceleme

Değerlendirme sürecinde 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi.

Ödülü Katılım Emeklilik adına alan Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Salih Çetinkaya, “Kurum olarak biz sosyal medyaya her zaman katılımcılarımızla karşılıklı konuşabildiğimiz ve ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz bir mecra olarak bakıyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda lâyık görüldüğümüz ödül de doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor” dedi.

Sektörden hızlı büyüyor

Çetinkaya, ayrıca “Sektörden hızlı büyümeye, insan odaklı ürünler ve hizmetlerle hayata değer katmaya devam ediyoruz. Sektörde her alanda en iyi olma gayretini dijitalde de gösteriyoruz. Bunu yaparken Brandverse Awards’ta altın ödülle takdir edilmek bize gurur veriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.