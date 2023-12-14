Katil ordusuna Hamas şoku! İsrail neye uğradığını şaşırdı
Mücahid Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından hedef alındığını duyurdu. Öte yandan roketlerle de askeri araçlar vuruldu.
Kassam'ın Telegram hesabından yapılan açıklamalarda, Gazze'de karadan İsrail güçleriyle devam eden çatışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamalarda, Gazze kentinin kuzeybatısında 4 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi ancak ölüp ölmediklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Askeri araçları roketlerle hedef alındı
Diğer bir açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde 3 İsrail askeri aracının, Han Tunus kentinin farklı noktalarında ise 4 personel aracı ile 4 Merkava model tankın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.
4 İsrail askeri keskin nişancıyla vuruldu
İsrail ordusundan, 4 askerinin keskin nişancı kurşunuyla vurulmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 İsrail askeri öldürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Öyle sözler söyledi ki…! Bomba itiraf! Hamas’ın elindeki İsrailli esir askerin arkadaşı konuştu: Bu imkânsız!
Gündem
Katil İsrail yarı çıplak görüntülerini paylaşıp 'Hamas'lılar teslim oldu' demişti! Yalan ifşa oldu