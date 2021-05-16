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Dünya

Katil Netanyahu kendilerine destek veren ülkeleri açıkladı

Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile işgalci İsrail’e destek veren ülkelerin bayraklarını paylaşan Netanyahu,”İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğiniz için teşekkürler.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:49:00 - 2021-05-16 13:50:07
Katil Netanyahu kendilerine destek veren ülkeleri açıkladı

İsrail’in Filistinlilere karşı kanlı saldırıları nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Bölgeden gelen son haberlere göre, Gazze Şeridi’ne gece yarısı düzenlenen hava saldırısı nedeni ile şehit sayısı arttı.

10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

Sivilleri hedef alan saldırılara dünya genelinde kınanırken, bazı ülkeler İsrail’in ‘nefsi müdafaa hakkını kullandığını’ iddia ederek İsrail’e açıktan destek verdi.

İsrail’e destek veren ülkeler

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kanlı saldırılarda İsrail’e açıktan destek veren ülkelerin bayraklarını sıraladı.

Netanyahu’nun paylaşımında yer alan ülkeler şöyle:

ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay.

Netanyahu’nun paylaşımı

Bu ülkelere İsrail’in yanında oldukları için teşekkür eden Netanyahu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kararlılıkla İsrail’in yanında durduğunuz ve terörist saldırılara karşı İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğiniz için teşekkürler.”

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Yorumlar

mevhibe inal

Tebrikler Netenyahu! Hem suçlu, Hem Güçlü nasıl olunur, zeytinyağı gibi nasıl üste çıkılır, bu kadar zalimken nasıl mağduriyet edebiyatına devam edilir.. gösterdiğin için.
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