Katil Netanyahu kendilerine destek veren ülkeleri açıkladı

İsrail’in Filistinlilere karşı kanlı saldırıları nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Bölgeden gelen son haberlere göre, Gazze Şeridi’ne gece yarısı düzenlenen hava saldırısı nedeni ile şehit sayısı arttı.

10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

Sivilleri hedef alan saldırılara dünya genelinde kınanırken, bazı ülkeler İsrail’in ‘nefsi müdafaa hakkını kullandığını’ iddia ederek İsrail’e açıktan destek verdi.

İsrail’e destek veren ülkeler

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kanlı saldırılarda İsrail’e açıktan destek veren ülkelerin bayraklarını sıraladı.

Netanyahu’nun paylaşımında yer alan ülkeler şöyle:

ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay.

Netanyahu’nun paylaşımı

Bu ülkelere İsrail’in yanında oldukları için teşekkür eden Netanyahu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kararlılıkla İsrail’in yanında durduğunuz ve terörist saldırılara karşı İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğiniz için teşekkürler.”