Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp
Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Katil İsrail devleti tarafından 70 binden fazla Filistinli’nin katledildiği Gazze’de 11 bin 200 kişi kayıp bulunuyor.

1
#1
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Filistin yönetimi, saldırıların başladığı tarihten bu yana akıbeti bilinmeyen 11 bin 200 kişiyi bulmak ve zorla kaybedilenlerin dosyasını takip etmek amacıyla özel bir ekip kurarak çalışmalarına başladı.

#2
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan Adalet Bakanlığı açıklamasında, ekibin kurulmasının "en acil ve insani dosyalardan birini takip etmek için kapsamlı bir ulusal adım" olduğu belirtildi.

#3
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Filistin Adalet Bakanı Şurahbil ez-Zaim başkanlığında ilk toplantısını yapan ekibin, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, hak örgütleri ve sendika temsilcilerinden oluştuğu bildirildi.

#4
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Ekibin kurulmasının, Filistin yönetiminin "7 Ekim 2023'ten beri kayıp olan veya zorla kaybedilen 11 bin 200'den fazla Filistinlinin akıbetini ortaya çıkarma taahhüdü" kapsamında olduğu kaydedildi.

#5
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Kayıplar arasında 4 bin 700'den fazla kadın ve çocuğun yanı sıra "naaşları hala yıkılan binaların enkazı altında olan binlerce şehit ve açıklanmadan işgal (İsrail) hapishanelerinde tutulan kişilerin" yer aldığını aktarıldı.

#6
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Filistin Adalet Bakanı Zaim, ekibin gelecekte kayıplarla ilgili uzman bir ulusal heyetin kurulması için temel teşkil ettiğini vurgulayarak, kayıp kişilerin akıbetini öğrenmenin "uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış, zaman aşımına uğramayan asli bir insani hak" olduğunu dile getirdi.

#7
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Ekibin çalışma şeklinde dair bilgi veren Zaim, sürecin kapsamlı belgeleme ile başlayacağını, sonrasında teknik ve saha aşamalarına geçileceğini aktardı.

#8
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Zaim ayrıca, kayıp verilerinin toplanması için elektronik bir platformun hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını duyurdu.

#9
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı ise 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırım sebebiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 bin 100'den fazla Filistinlinin halen kayıp olduğunu duyurmuştu.

#10
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Ekibin bünyesinde İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Sosyal Kalkınma bakanlıkları ile Esirler Heyeti ve Merkezi İstatistik Kurumu gibi kurumlardan yanı sıra insan hakları kuruluşları ve işçi sendikalarından temsilcilerin olduğu ifade edildi.

#11
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

Düzenli olarak toplantılar yapacak ekibin belgeleme, adli tıp, hukuk, psikolojik ve sosyal destek, uluslararası işbirliği ve medya konularını kapsayan uzmanlaşmış alt komiteler oluşacağı bilgisi verildi.

#12
Foto - Gazze'de 11 bin 200 kişi kayıp

İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.

