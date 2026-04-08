Katil İsrail'in son 24 saatteki Gazze saldırılarında 10 şehit

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 733, enkaz altından çıkarılanların sayısının 759, yaralı sayısının da 2 bin 34 olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 312'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 172 bin 134'e ulaştığı aktarıldı.