Katil İsrail'in son 24 saatteki Gazze saldırılarında 10 şehit
Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 10 müslüman şehit oldu, 44 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 733, enkaz altından çıkarılanların sayısının 759, yaralı sayısının da 2 bin 34 olduğu bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 312'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 172 bin 134'e ulaştığı aktarıldı.