  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı
Dünya

Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 22:12:00 -
Katil İsrail'e büyük şok! Hizbullah düşürmeyi başardı

Katil İsrail'e karşı mücadele eden Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait İHA'nın hedef alınarak, Lübnan topraklarında düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Lübnan hava sahasında düşürülen İHA'yla ilgili konunun incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail hava kuvvetleri, görevlerini yerine getirmek için Lübnan hava sahasında faaliyet göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor: İsrail "yanmış toprak politikası" uyguladı! Binlerce kişiyi yerinden edildi
İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor: İsrail "yanmış toprak politikası" uyguladı! Binlerce kişiyi yerinden edildi

Dünya

İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor: İsrail "yanmış toprak politikası" uyguladı! Binlerce kişiyi yerinden edildi

Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti
Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti

Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah'tan dikkat çeken İsrail açıklaması! Su ve petrol kaynaklarına dikkat çekti

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'
Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Gündem

Cihat Yaycı'dan dikkat çeken analiz! 'İran İsrail'in Ortadoğu planının gizli ortağı mı?'

Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı
Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

Gündem

Kassam yayınladı! İsrailli kadın esirden Netanyahu'ya karşı sokak çağrısı

AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!
AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!

Dünya

AB'den İsrail'e UNRWA çağrısı!

İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!
İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!

Dünya

İsrail'den Biden'ın ateşkes önerisine ilk cevap!

İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu
İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu

Spor

İskoçya-İsrail maçında Filistin protestosu

İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz
İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz

Medya

İsrail'den, Türkiye'nin yanı başı için alçakça plan! Buna asla izin veremeyiz

İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret
İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret

Gündem

İsrail FETÖ’nün tasmasını bırakmıyor! İsrail'den soykırım Kanter'den ziyaret

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti
İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

Gündem

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar
İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Teknoloji

İsrail savunma şirketleri belasını buldu! İşte bu kadar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23