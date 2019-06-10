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Katil İsrail’den PKK/YPG'ye skandal mesajlar: İsrail de başta düşünceydi...

Terör Devleti İsrail basını terör örgütü YPG için yayımladığı yazısında, “İsrail de başta bir düşünceydi, daha sonra devlete dönüştü” ifadesini kullandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
Katil İsrail’den PKK/YPG'ye skandal mesajlar: İsrail de başta düşünceydi...

İsrail basını, terör örgütü YPG’nin Suriye’deki işgallerini cesaretlendirecek bir yazı yayımladı. Yazıda “İsrail de başta bir düşünceydi, daha sonra devlete dönüştü” ifadesi kullanıldı.

Açık destek

Ortadoğu’da Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistin topraklarını işgal eden ve her geçen gün uyguladığı zulümleri artıran İsrail, terör örgütü PKK ve Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye desteğini gizlemiyor. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Suriye’nin kuzeyinde yer alan YPG için ezilmiş halklar benzetmesi yaparak “arada kalmışlar” derken, teröristler için devlet kurma yolunda olduklarını ifade eden bir yazı yayımladı. Dor Shilton tarafından kaleme alınan ve sözde Rojava bölgesini kast ederek “Suriye’nin Karanlık Ama Demokratik ve Eşitlikçi Toplumu” başlığıyla yayımlanan yazıda ayrıca İsrail’in de Suriye’nin kuzeyindeki YPG’liler gibi önceleri bir fikir olduğu daha sonra devlet oldukları ifade edildi. Gazete böylece Kuzey Suriye’de pek çok bölgeyi işgal eden YPG/PYD’yi de kendisi gibi işgal yoluyla devletleşme yolunda teşvik etti.

Türkiye’ye kirli iftira

Yazıda aydınlıkçı Batı dünyası da sözde özgürlüğü için savaşan ancak terör örgütü YPG’nin himayesinde olan Rojava halkına yeterince destek olmamakla suçlanıyor. Batı medyası ilgisizlikle suçlanırken ABD ordusu da Türkiye’nin NATO müttefiki olması dolayısıyla kendi çıkarı dışında bölgenin gelişmesi için kılını kıpırdatmadığı belirtiliyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den ABD askerlerini çekme kararı almasının Türkiye’nin bölgeye doğrudan saldırma planları yaptığı, bu nedenle dünyanın en demokratik otonomi bölgesi olmaya aday olan Rojava’nın bir rüya olarak kalacağı, bunun da büyük bir tehlike olduğuna vurgu yapılıyor.

Öcalan’a övgüler dizdi

Yazıda Irak ve Suriye’nin bölünmesinin buralarda yaşayan Kürtlere bağımsız devletleşme yolunda fırsat sunduğuna vurgu yapılırken en güzel örneğin de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olduğu, Kürdistan adıyla kurulacak yeni devletin de (YPG’nin işgal ettiği petrol bölgeleri) gelirleriyle büyüyerek bölgede söz sahibi olacağı anlatıldı. Terör elebaşı Abdullah Öcalan’dan ise halkını özgürlüğe kavuşturmaya çalışan ancak bu fikirden sonradan vazgeçip daha özgürlükçü bir modele geçen vizyoner olarak söz edildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:11
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  3. İsrail basını
  4. YPG
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  6. Batı Şeria
  7. Kudüs
  8. Filistin
  9. Suriye’nin Karanlık Ama Demokratik ve Eşitlikçi Toplumu
  10. ABD
  11. ABD Başkanı Donald Trump

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