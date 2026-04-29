Avrupa devinden Victor Osimhen için 100 milyon euroluk çılgın teklif! Galatasaray kapıyı 150 milyondan açtı!
Barcelona, Nijeryalı golcü için kesenin ağzını açtı! Cimbom'un dünya yıldızı Osimhen, rekor bonservisle La Liga yolunda mı?
Galatasaray’da sergilediği muazzam performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve Süper Lig’i domine eden Victor Osimhen için transfer piyasası alev aldı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa koşulurken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Cimbom'un yıldızı Victor Osimhen'e Avrupa devinin talip olduğu aktarıldı.
Galatasaray'a 100 milyon euronun üzerinde bir teklif yapıldığı belirtildi.
27 GOLE KATKI SAĞLADI Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 31 karşılaşmada forma şansı buldu. Nijeryalı golcü bu süreçte 20 kez rakip fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.
27 yaşındaki santrforun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.
BARCELONA İLGİSİ A Spor'un haberine göre; Barcelona'nın Victor Osimhen'i transfer etmek istediği kaydedildi.
Barcelona'nın Victor Osimhen transferinde ısrarcı olduğu vurgulandı.
100 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE TEKLİF Barcelona'nın Victor Osimhen için 100 milyon euronun üstünde bir teklif hazırladığı belirtildi.
LaLiga devinin, 100 milyon euronun üzerindeki teklifini Galatasaray'a sunduğu vurgulandı.
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için beklentisinin netlik kazandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı santrfor için 150 milyon euroluk beklentisi olduğu aktarıldı.
DEV BONSERVİS ÖDENDİ Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli'ye sezon başında 75 milyon euroluk bonservis ödedi. 27 yaşındaki santrforun bir sonraki satışından kardan Napoli yüzde 10 pay alacak.
Ultimate Strikers altyapısında yetişen Victor Osimhen daha sonra Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli'de oynadı. Nijerya Milli Takımı'nda 52 maça çıkan Victor Osimhen, 35 gol sevinci yaşadı.
