Katil İsrail soykırımı sürdürüyor! Can kaybı 25 bine dayandı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 105. günde devam ederken, can kaybı her geçen an daha da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybettiği, 278 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

62 bin 108 yaralı!

Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 762’ye, yaralı sayısının ise 62 bin 108’e yükseldiği belirtildi.