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Dünya Katil İsrail ordusu duyurdu! 3 bin 193 işgalci asker yaralandı
Dünya

Katil İsrail ordusu duyurdu! 3 bin 193 işgalci asker yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 23:56:00 -
Katil İsrail ordusu duyurdu! 3 bin 193 işgalci asker yaralandı

Sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin ağır yaralandığı bildirdi. Böylece 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail asker sayısı 3 bin 193'e yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde görev yapan 401. Tugay 46. Bölük askerlerinden ikisinin ağır yaralandığı ve tedavi için bölgeden tahliye edildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısının 1552'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 193'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.
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