Katil İsrail kimseyi dinlemiyor! Saldırı mesajı verdi!

Terörist İsrail Hükümeti, birkaç haftadır 1,5 milyondan fazla Filistinlinin barındığı güneydeki kentte askeri operasyon başlatma niyetinin sinyallerini veriyor. Pazartesi günü İsrail lideri, Refah saldırısının başlama tarihinin dahili olarak kararlaştırıldığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Netanyahu'nun açıklamaları, Hamas ile İsrail arasında rehine-mahkum takası ve Mısır'da ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiği bir dönemde geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'la savaşın başlamasından altı ay sonra rehineler konusunda anlaşmaya varmak için doğru zamanın geldiğini öne sürdü.

Ülkelerden ortak repki

Salı günü yapılan ortak açıklamada Mısır, Fransa ve Ürdün liderleri, İsrail'i saldırının "tehlikeli sonuçlar doğuracağı" ve "bölgesel tehdit oluşturacağı" konusunda uyardı.

ABD operasyona karşı çıkıyor

ABD, kuzeyde evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Gazzeli'nin yerleştiği Refah'a yönelik herhangi bir saldırıya karşı çıkıyor.

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