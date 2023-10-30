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Dünya Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı
Dünya

Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 06:50:00 - 2023-10-30 06:59:43
Katil İsrail, Hamas'ın elindeki esirleri açıkladı

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.

Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altını almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hagari, İsrail ordusunun, dün Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarda Hamas'ın taktik düzeyindeki komutanları da dahil olmak üzere onlarca silahlı unsurunun öldürüldüğünü ifade etti.
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İsrail daha önce, Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 230'dan fazla kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtmişti.

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Yorumlar

Muhammed Bin Abdullah

Ey Allah tarafından ceza olarak kötülük üretmeye programlanan lanetliler sizin de geliyor gelmekte olanınız geldi bizim de geliyor gelmekte olanımız geldi sonrasını yazmayacağım gelişine????

Muhammed Bin Abdullah

Geldi mi gelmekte olanınız? Bir  yiyemezsiniz takibe almışlarmış????
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