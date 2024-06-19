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Gündem Katil İsrail bayram günü de katliamını sürdürdü!
Gündem

Katil İsrail bayram günü de katliamını sürdürdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 02:45:00 - 2024-06-19 03:00:37

Katil İsrail Gazze'de bayram gününde de katliamını sürdürdü.

7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrail, bayram gününde de katliama devam etti.

Gazze'deki Refah mülteci kampına saldıran siyonistler, aynı aileden 6 Filistinliyi şehit etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı.

Öte yandan 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 372’ye, yaralı sayısı ise 85 bin 452'ye yükseldi.

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