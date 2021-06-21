  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mersin'de milyonlarca bandrolsüz makaron ele geçirildi
Onurunuz batsın! Sapkınları anmaktan öteye geçemiyorlar!
Korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı
Kabine toplandı
Dünya Katil Esed'den alçak saldırı: Ölüler var
Dünya

Katil Esed'den alçak saldırı: Ölüler var

Suriye'de katil Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 14:43:00 -
Katil Esed'den alçak saldırı: Ölüler var

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan Bara ve İhsim köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Ahmet, saldırıda Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Esed rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay