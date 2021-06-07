Katil Esed rejimi İdlib’de yine sivilleri katletti: 2 ölü

Esed rejimi güçlerinin İdlib'in güney kırsalında düzenlediği bombardımanlarda en az 2 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rusya ve İran destekli Esed rejimi güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesinde sivil alanlara bombardıman düzenledi.

Düzenlenen bombardımanlarda en az 2 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgede dün rejimin gerçekleştirdiği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetmiş, bir sivil de yaralanmıştı.

Rejim güçleri, Cebel Zaviye bölgesinde uzun süredir sivil yerleşimlere yönelik bombardımanlarıan devam ediyordu.

Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin hedefinde bu bölgenin olduğu biliniyor.