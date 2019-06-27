Katil Esed güçlerine ağır darbe! Muhalif güçler ilerliyor

Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı muhalif güçlerin, rejim güçlerine karşı Hama ve İdlib'te başlattığı saldırılarda ilerleme sağladığı ve çok sayıda rejim askerini öldürdüğü bildirildi.

Suriye'nin Hama ve İdlib bölgesinde çatışmalar yeniden alevlendi. Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı muhalif güçlerin, rejim güçlerine karşı Hama vilayetinin kuzey batı kırsalındaki Huwayz kasabasına ağır bir saldırı başlattığı bildirildi.

İlerleme gerçekleştirildi

Bölge kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, muhalif savaşçıların geçen hafta Hama'nın kuzey batısındaki başarısız saldırılarından bu yana ilk defa ilerleme kaydettikleri öğrenildi.

Saldırıda çok sayıda askerin rejim askerinin de öldürüldüğü bildirildi.

Bu arada HTŞ ve ÖSO güçlerinin, İdlib'in güneyinde Suriye rejim güçlerine karşı da baskın düzenlediği öğrenildi.

Özel kuvvetler öncülüğündeki muhalif savaşçıların, İdlib'in Atshan kasabasının güneyine bugün düzenlediklerin şok baskında 23 rejim askerinin öldürüldüğü, 6 askerin de esir edildiği açıklandı.

Muhalif savaşçıların Kasabiye kentine düzenledikleri saldırı ise, rejim ordusu tarafından püskürtüldüğü bildirildi.

Öte yandan bu sabah Şam'ın içindeki ana yollardan biri olan Mezzeh Karayolu'nda meydana gelen patlamada bir kadın ve çocuğunun yaralandığı açıklandı. Hiçbir grup Şam'da meydana gelen bombalama olayının sorumluluğunu üstlenmediği öğrenildi.