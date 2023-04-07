Katil devlet, Gazze’yi bombalıyor
İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerden sonra abluka altındaki Gazze’ye bombardıman düzenledi.
İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Direniş gruplarının İsrail uçaklarına karşı omuzdan fırlatılan füzeler kullandığı iddia ediliyor. Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Gazze bombardıman altında
Yoğun İsrail bombardımanı altında olan Gazze'de yaralılar olduğu bildirilirken, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "Hava savunmamız, Gazze Şeridi üzerinde uçan İsrail savaş uçaklarına karşı koyuyor." ifadelerini kullandı.