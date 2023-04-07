  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil devlet, Gazze’yi bombalıyor
Dünya

Katil devlet, Gazze’yi bombalıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-07 01:37:00 -

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerden sonra abluka altındaki Gazze’ye bombardıman düzenledi.

İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Direniş gruplarının İsrail uçaklarına karşı omuzdan fırlatılan füzeler kullandığı iddia ediliyor. Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Gazze bombardıman altında

Yoğun İsrail bombardımanı altında olan Gazze'de yaralılar olduğu bildirilirken, Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "Hava savunmamız, Gazze Şeridi üzerinde uçan İsrail savaş uçaklarına karşı koyuyor." ifadelerini kullandı.

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hüseyin

sevgili filistinliler ne zaman akıllanacaksınız ki. sizi yöneticileriniz de yahudi. siz gruplara bölünüp birbirinizi yiyorsunuz. sonrada israil ezip geçiyor

hun

lanetli mahluk yahudiler
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23