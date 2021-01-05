Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,149351
|0,07
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|710,172284
|0,06
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,023247
|0,05
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028048
|0,05
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,766698
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,031614
|1,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024909
|1,49
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044589
|1,29
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,635675
|0,89
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,242258
|0,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,376645
|2,70
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046225
|2,35
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|18,705982
|2,08
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|19,225277
|2,06
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,633598
|1,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,066638
|2,04
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,340126
|1,51
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041596
|1,46
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,284380
|1,25
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,189862
|1,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,382837
|1,57
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,644301
|1,36
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,581213
|1,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060327
|1,23
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,941113
|1,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,313091
|3,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,134485
|2,22
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,739008
|1,99
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,971893
|1,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037752
|1,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,633540
|0,06
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,050920
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,011550
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,065294
|0,04
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,371500
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)