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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:57:04 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1493510,07
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF710,1722840,06
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0232470,05
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0280480,05
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7666980,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0316141,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0249091,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0445891,29
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6356750,89
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2422580,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3766452,70
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0462252,35
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF18,7059822,08
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,2252772,06
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,6335981,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0666382,04
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,3401261,51
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0415961,46
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2843801,25
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1898621,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3828371,57
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,6443011,36
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5812131,24
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0603271,23
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9411131,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,3130913,19
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,1344852,22
QNB Finans Portföy Altın BYF40,7390081,99
Gedik Portföy Altın Fon0,9718931,51
Fiba Portföy Altın Fonu0,0377521,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6335400,06
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0509200,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0115500,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0652940,04
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,3715000,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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