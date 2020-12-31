Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,932825
|0,73
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,072593
|0,09
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,145332
|0,08
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,595979
|0,08
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,695364
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,222958
|0,51
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,305394
|0,15
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,612603
|0,11
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,792006
|0,09
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,377881
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,241721
|2,81
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055542
|2,72
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109730
|2,67
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,602735
|2,01
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,230535
|1,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,382248
|2,66
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,121165
|0,92
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,065294
|0,89
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,413855
|0,83
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,106346
|0,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,959831
|1,86
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,536598
|1,21
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,352284
|0,81
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,091703
|0,67
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,275771
|0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,602016
|0,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,558297
|0,66
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,503311
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,048425
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023411
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,183904
|0,05
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,051034
|0,05
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|71,940809
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)