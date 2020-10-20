Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583316
|0,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231818
|0,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037886
|0,19
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,823259
|0,08
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,057130
|0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024317
|0,35
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,124384
|0,12
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,571967
|0,09
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,726670
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086191
|4,44
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043694
|4,20
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,968265
|4,17
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|95,127199
|2,64
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047742
|2,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,139021
|1,02
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,441634
|1,01
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,740864
|0,84
|HSBC Portföy Değ. Fon
|120,333243
|0,80
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,054152
|0,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,136067
|2,44
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,976691
|2,07
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,225515
|0,97
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,149808
|0,82
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,383680
|0,48
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,531318
|1,11
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,314085
|0,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,704909
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,615128
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,017472
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060002
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,869713
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|100,666596
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)