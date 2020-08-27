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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:12:31 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025847 0,28
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564198 0,17
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225819 0,10
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030245 0,09
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,013874 0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033605 1,96
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,436144 0,35
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,945332 0,27
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023195 0,16
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,705101 0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,075256 2,39
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,051236 2,08
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,927826 1,56
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078079 1,48
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039933 1,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,325382 1,01
HSBC Portföy Değ. Fon 111,965312 0,73
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,305131 0,47
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039281 0,40
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033435 0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,671482 0,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,138649 0,70
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,980734 0,54
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,840489 0,40
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,091003 0,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,434805 1,27
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,726919 0,93
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,962946 0,87
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022650 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,133180 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059065 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,856520 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,098147 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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