Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035058
|1,83
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,270423
|1,82
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,080863
|1,81
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,068021
|1,80
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,822111
|1,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009330
|2,69
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,402242
|2,53
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022984
|2,15
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032567
|2,02
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039886
|1,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053230
|3,42
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034643
|3,06
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,101875
|2,96
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,105620
|2,89
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,092054
|2,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,710516
|2,16
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,098232
|1,96
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,298802
|1,22
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023854
|0,96
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,189384
|0,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,872878
|2,11
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,180076
|2,08
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060649
|1,71
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,974257
|1,70
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,022823
|1,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038193
|2,14
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126967
|2,12
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055575
|2,10
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049908
|2,09
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108490
|2,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,095231
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028968
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059037
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022460
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022639
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)