Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,058040
|1,30
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|699,296352
|1,27
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,441722
|1,11
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,193360
|1,10
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,078611
|1,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009216
|1,39
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,604723
|1,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039714
|0,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022865
|0,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077410
|0,55
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|70,976425
|1,88
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|9,515000
|1,62
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|15,965593
|1,59
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,394613
|1,59
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,093263
|1,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,364975
|1,55
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,031017
|1,28
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,095180
|1,25
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,634055
|0,86
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008973
|0,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,136938
|2,33
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,815204
|1,94
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,622615
|1,85
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,963072
|1,52
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,089808
|0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,258647
|4,64
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,270590
|1,11
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,769906
|0,98
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,604017
|0,03
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|282,579682
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,077236
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058840
|0,02
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|383,329558
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)