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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:33:44 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,933476 0,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056382 0,44
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032611 0,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188413 0,41
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,753397 0,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007522 1,44
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035457 0,99
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070123 0,99
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,801123 0,71
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,810637 0,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076476 2,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028637 2,08
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,116010 1,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 96,353337 1,43
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086485 1,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,212411 1,45
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,720459 0,74
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008192 0,55
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049477 0,53
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,295189 0,49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,079026 0,98
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,497895 0,98
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,655429 0,77
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,989991 0,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,577379 0,51
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,091147 0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,041706 0,53
Garanti Portföy Altın Fonu 0,106230 0,53
Fiba Portföy Altın Fonu 0,031955 0,53
Deniz Port. Altın Fonu 0,046611 0,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,115940 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058138 0,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,276114 0,06
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,251969 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022321 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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