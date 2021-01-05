  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:58:45 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,641146-0,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083677-0,68
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,058662-0,68
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,105034-0,66
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,849931-0,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009826-2,61
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,686427-2,03
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036414-1,83
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041903-1,13
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081189-1,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,111189-2,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102176-2,18
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu132,412573-1,84
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,081750-1,63
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,114228-0,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022185-1,13
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,075987-0,80
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,342360-0,63
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,109087-0,58
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,662976-0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027895-0,80
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,901083-0,79
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,141757-0,78
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,030853-0,52
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,281991-0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Kurslar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım-4 Ocak tarihleri arasında ara verildi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay