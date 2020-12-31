Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083282
|-1,09
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044305
|-1,02
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,626264
|-0,85
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,806858
|-0,73
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,057074
|-0,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,730276
|-1,06
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043174
|-1,00
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024279
|-0,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081074
|-0,65
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036743
|-0,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056416
|-0,83
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,113935
|-0,71
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,102865
|-0,70
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,052035
|-0,56
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112437
|-0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,075608
|-0,78
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,041029
|-0,69
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022338
|-0,65
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108489
|-0,64
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040945
|-0,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,124603
|-1,49
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,919753
|-1,07
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,805114
|-0,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058650
|-0,94
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,128911
|-0,93
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,122715
|-1,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048083
|-1,09
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,099270
|-1,06
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,104748
|-1,01
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,062281
|-0,99
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,030095
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)