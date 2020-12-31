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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:10:59 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,083282-1,09
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044305-1,02
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,626264-0,85
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,806858-0,73
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,057074-0,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,730276-1,06
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043174-1,00
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024279-0,89
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081074-0,65
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036743-0,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056416-0,83
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,113935-0,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,102865-0,70
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,052035-0,56
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,112437-0,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,075608-0,78
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,041029-0,69
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022338-0,65
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108489-0,64
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,040945-0,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,124603-1,49
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,919753-1,07
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,805114-0,98
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,058650-0,94
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,128911-0,93
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,122715-1,24
İş Portföy Altın Fonu0,048083-1,09
Ak Portföy Altın Fonu0,099270-1,06
TEB Portföy Altın Fonu0,104748-1,01
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,062281-0,99
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,030095-0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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