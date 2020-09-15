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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:53:09 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036017 -0,17
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061402 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008397 -0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077286 -0,46
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,826091 -0,45
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039493 -0,42
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,132509 -0,09
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044346 -0,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101034 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,287853 -0,03
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,581953 0,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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