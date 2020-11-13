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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:50:30 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045000 -2,93
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,247858 -2,77
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074929 -2,70
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087590 -2,54
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 737,153346 -2,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009259 -4,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024178 -3,59
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042749 -3,56
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083075 -3,43
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035747 -3,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,101811 -4,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077843 -4,08
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112789 -4,07
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039321 -4,03
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056591 -4,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,388086 -3,08
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,110294 -2,40
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036364 -2,26
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,001843 -2,12
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,200875 -1,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028950 -3,81
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,006962 -3,19
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,268664 -2,78
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,899482 -2,75
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,191467 -2,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038744 -2,83
Deniz Port. Altın Fonu 0,056672 -2,81
TEB Portföy Altın Fonu 0,110245 -2,81
Ak Portföy Altın Fonu 0,104409 -2,79
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065759 -2,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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