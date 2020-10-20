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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:04:16 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,073793 -0,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,088059 -0,48
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044950 -0,45
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059651 -0,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,979935 -0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035614 -1,52
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009335 -0,97
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083298 -0,90
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042604 -0,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,668641 -0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099668 -1,88
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 128,962057 -1,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080333 -1,46
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108261 -1,15
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054395 -0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035465 -1,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,929056 -0,70
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021853 -0,40
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,387443 -0,27
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024845 -0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,975121 -0,66
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,242301 -0,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,855031 -0,63
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,015911 -0,62
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064066 -0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133889 -0,68
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067989 -0,67
Deniz Port. Altın Fonu 0,058643 -0,67
TEB Portföy Altın Fonu 0,113917 -0,67
Ak Portföy Altın Fonu 0,107881 -0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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