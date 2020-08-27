  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:13:31 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035013 -0,51
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,082067 -0,45
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059839 -0,37
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,199785 -0,33
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,522845 -0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009509 -0,32
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,673041 -0,15
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,116983 -0,11
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,956423 -0,09
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,048683 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,873975 -1,73
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046404 -0,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035092 -0,26
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,105864 -0,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,098370 -0,33
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,302240 -0,27
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023847 -0,11
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,938049 -0,07
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,026360 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,164786 -1,04
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,849233 -1,00
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,754901 -0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060020 -0,76
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,964674 -0,75
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,125296 -1,05
TEB Portföy Altın Fonu 0,107069 -1,05
Deniz Port. Altın Fonu 0,054847 -1,05
İş Portföy Altın Fonu 0,049253 -1,04
Ak Portföy Altın Fonu 0,101121 -1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu
Dünya

Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Almanya’nın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’deki bir harek..
Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler
Gündem

Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler

Filmi çekilen joker Halis Karataş'ın ata şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı