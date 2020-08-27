Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035013
|-0,51
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082067
|-0,45
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059839
|-0,37
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,199785
|-0,33
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,522845
|-0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009509
|-0,32
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,673041
|-0,15
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,116983
|-0,11
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,956423
|-0,09
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,048683
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,873975
|-1,73
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046404
|-0,63
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035092
|-0,26
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,105864
|-0,14
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,098370
|-0,33
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,302240
|-0,27
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023847
|-0,11
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,938049
|-0,07
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,026360
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,164786
|-1,04
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,849233
|-1,00
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,754901
|-0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060020
|-0,76
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,964674
|-0,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,125296
|-1,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107069
|-1,05
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054847
|-1,05
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049253
|-1,04
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,101121
|-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)