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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:21:54 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567591-0,91
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,226881-0,74
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,806805-0,60
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,785397-0,45
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025806-0,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,047395-1,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,040325-1,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078884-1,15
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,027733-0,87
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,884853-0,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,033227-0,54
HSBC Portföy Değ. Fon111,930512-0,43
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,020428-0,34
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,111425-0,34
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,039397-0,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,745757-0,50
QNB Finans Portföy Altın BYF40,421179-0,13
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,701373-0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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