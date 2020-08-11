Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,048881
|-0,27
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025710
|-0,27
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025586
|-0,25
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|171,746868
|-0,17
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|117,169423
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,681836
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,930793
|-1,84
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,068881
|-0,29
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|77,192835
|-0,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,504516
|-0,22
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,009936
|-0,20
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,379757
|-0,19
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|83,271620
|-0,16
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,039849
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,960274
|-1,06
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,227975
|-1,03
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,840101
|-0,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063359
|-0,69
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020593
|-0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058088
|-1,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067668
|-1,02
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107123
|-1,02
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113435
|-1,02
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045810
|-1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)