Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,631795
|-0,60
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591709
|-0,33
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038095
|-0,21
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235895
|-0,21
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,845233
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,867719
|-0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040156
|-3,52
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,089968
|-0,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,716390
|-0,17
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,292924
|-0,16
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,178751
|-0,12
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,389137
|-0,11
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,065873
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,114384
|-2,35
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,883350
|-0,32
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,110430
|-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)