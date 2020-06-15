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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:34:35 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,631795 -0,60
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591709 -0,33
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038095 -0,21
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235895 -0,21
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845233 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,867719 -0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040156 -3,52
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089968 -0,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy Değ. Fon 0,716390 -0,17
HSBC Portföy Değ. Fon 106,292924 -0,16
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,178751 -0,12
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,389137 -0,11
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,065873 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,114384 -2,35
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,883350 -0,32
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,110430 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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