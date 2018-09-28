Katarlı şirket 100 milyon $’lık alım yapacak

Katar’ın en büyük perakendecisi Al Meera Holding, yüzde 100 yerli sermayeli TEKZEN ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Katarlı şirketin ilk yıl 100 milyon dolara varan alım yapması bekleniyor.

Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi, Katar’ın en büyük hipermarket zinciri olduklarını dile getirdi. Hem Katar’da hem de Katar dışındaki pazarlarda büyüme hedeflerinin bulunduğunu belirterek, Türkiye ile ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi. “Durum ne olursa olsun Türk ekonomisi çok sağlam ve biz Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz” diyen Al-Hammadi, şöyle konuştu: “Bu sebeple bu stratejik adımı atıyoruz. Tekzen gibi itibarlı ve güvenilir bir partnerle iş birliği yapıyoruz. Gıda dışı perakende işimizin yüzde 5’ini oluşturuyor, bunu yüzde 15’e yükseltmek istiyoruz. Yani gıda dışı perakendede yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım söz konusu olacak. Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin ise ”Katarlı Al Meera gıda dışı ürün kategorilerinin tedarikini Türkiye’den yapacak”dedi.