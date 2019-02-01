Katarlı futbolcular final maçı öncesi statta namaz kıldı Katar Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Japonya ile oynayacakları Asya Kupası final maçı öncesinde saha kenarında namaz kıldı.

Asya Kupası finalinde Japonya ile Katar kozlarını paylaşacak. Yarı finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni kupanın dışına iten Katar Milli Takımı, adını finale yazdırmıştı. Katar'ın finaldeki rakibi, kupayı daha önce 4 kez müzesine götüren Japonya. Katar ilk kez finale çıktı Katar Milli Takımı, tarihinde bir ilke imza atarak bu organizasyonda finale kaldı. Saha kenarında namaz kıldılar Oldukça önem arz eden mücadele öncesinde futbolcular ve teknik heyet saha kenarında cemaatle namaz kıldı ve akabinde dua etti.

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