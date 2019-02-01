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Katarlı futbolcular final maçı öncesi statta namaz kıldı

Katar Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Japonya ile oynayacakları Asya Kupası final maçı öncesinde saha kenarında namaz kıldı.

01 Şubat 2019 Cuma 17:45
Katarlı futbolcular final maçı öncesi statta namaz kıldı

Asya Kupası finalinde Japonya ile Katar kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni kupanın dışına iten Katar Milli Takımı, adını finale yazdırmıştı.

Katar'ın finaldeki rakibi, kupayı daha önce 4 kez müzesine götüren Japonya.

Katar ilk kez finale çıktı

Katar Milli Takımı, tarihinde bir ilke imza atarak bu organizasyonda finale kaldı.

Saha kenarında namaz kıldılar

Oldukça önem arz eden mücadele öncesinde futbolcular ve teknik heyet saha kenarında cemaatle namaz kıldı ve akabinde dua etti.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:45
  1. Katar Milli Takımı
  2. Asya Kupası finali
  3. Japonya
  4. Katar
  5. Birleşik Arap Emirlikleri

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  • saresare1 sa önce
    Maşallah.

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