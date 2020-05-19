Katar'ın içişlerine karıştılar! Açıklama geldi

Katar, başkent Doha’daki Merkez Cezaevi’nde toplam 12 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) diğer tutukluların hastalığa yakalanma riski konusunda uyardı.

Katar hükümeti, Merkez Cezaevi’nde 12 koronavirüs vakası tespit edildiğini ve söz konusu kişilerin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

HRW tarafından yapılan açıklamada ise Doha’da kötü koşullar altında cezaevinde bulunan 6 yabancı tutuklu ile görüşüldüğü bildirerek, koronavirüsün diğer tutuklular arasında yayılma riski konusunda uyardı.

Açıklamaya göre söz konusu tutuklular, cezaevi yetkililerinin tutukluların hali hazırda sınırlı olan temel tıbbi bakıma erişme haklarına ek kısıtlamalar getirdiğini iddia etti.

WHO Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Michael Page, Katar’ın yaşlılar ve şiddet içermeyen suçlar nedeniyle ceza alan tutukluların serbest bırakması ve geri kalanların ise tıbbi bakıma yeterli erişimlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Katar HRW’nin iddialarını reddetti

Katar ise HRW’nin raporunun güvenilirliği teyit edilmeyen sınırlı görüşmelerin yanı sıra temelsiz söylentiler ve spekülasyonlara dayandığını vurgulayarak iddiaları reddetti.

Hükümetin açıklamasında, koronavirüs tespit edilen kişilerin diğerlerinden hızla izole edilerek, küresel düzeyde sağlık hizmeti veren bir özel hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Katar’da geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 500’den fazla tutukluya af kararı çıkarılmıştı.

2.78 milyon kişinin yaşadığı Katar’da şu ana kadar 34 bin vaka kaydedilirken, 15 can kaybı yaşandı.

Maske takma zorunluluğunu en sert uygulayan ülkelerden bir olan Katar, halka açık yerlerde maske takılmaması durumunda üç yıla kadar hapis ve 55 bin dolara ulaşan para cezalarını yürürlüğe koydu. (Şarkul-Avsat)